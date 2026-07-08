NATO'da tarihi değişiklik masada: Trump planları altüst etti

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Ankara’da gerçekleşen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü kritik açıklamalar ve görüşmelerle devam ederken, Arnavutluk'ta yapılması planlanan NATO'nun 2027 toplantısına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bloomberg'ün haberine göre Trump'ın ittifaka yönelik tutumu sertleşirken, liderler her yıl düzenen toplantılardan uzaklaşma fikrini daha ciddi değerlendiriyor.

Trump'ın mesajları liderleri tedirgin etti

Bu yıl toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle geldiğini açıkça ifade eden Trump, Ankara'daki temasları sırasında da ittifakı küçümseyen ve varlığını sorgulayan çıkışlarını sürdürdü. Trump'ın bu tavrı, müttefikler arasında bir sonraki zirveye dair ciddi bir endişe dalgası yarattı.

Rutte buluşmaların devam etmesini istiyor

Arnavutluk’ta yapılması planlanan zirvenin 'Trump’a müttefikleri kamuoyu önünde hırpalayacak yeni bir kürsü vermemek için' ertelenmesi seçeneğinin ciddi olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, ittifakı küresel gündemin üst sıralarında tutmak adına buluşmaların devam etmesini istediği ve Trump’ı ikna etmek için üye ülkelerin savunma harcamalarındaki devasa artışları öne çıkardığı bildiriliyor. Ancak bu taktiğin şu ana kadar Trump üzerinde ne derece etkili olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Arnavutluk’un bütçe sıkıntısı

Öte yandan bir sonraki ev sahibi Arnavutluk’un da bütçe karnesi ittifak içinde huzursuzluk yaratıyor.

NATO’nun uzun süredir taahhüt ettiği "GSYİH’nin en az %2’sini savunmaya ayırma" hedefini yakın zamana kadar yakalayamayan Arnavutluk, ittifakın en az harcama yapan ülkeleri arasında yer alıyor. Liderler, bu durumun Trump’ın bütçe adaletsizliği üzerinden ittifaka daha da yüklenmesine yol açmasından çekiniyor.

Sonuç bildirgesinde tarih yok

Stratejik gerilimin en somut göstergesi ise Ankara Zirvesi'nin çarşamba günü onaylanacak olan sonuç bildirgesinde yatıyor. İddiaya göre taslak metinde bir sonraki zirvenin tarihine veya yerine dair bir atıf bulunmuyor.

NATO askeri yetkilisi Giuseppe Cavo Dragone ise bir sonraki zirvenin Arnavutluk’ta yapılacağını doğrulasa da tarihin tartışıldığını kabul etti.