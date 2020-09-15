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NATO'daki Türk-Yunan askeri heyetleri toplantısı başladı

MSB, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı." açıklaması yaptı.

NATO'daki Türk-Yunan askeri heyetleri toplantısı başladı
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Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının NATO Karargahı'nda başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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