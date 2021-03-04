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NATO'dan askeri helikopter kazası ile ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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