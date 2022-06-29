NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e davet kararı

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve katılım protokollerini imzalamaya karar verdik." denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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