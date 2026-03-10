NATO'dan Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemi hakkında açıklama

NATO, Türkiye'nin hava savunmasına destek amacıyla Malatya'da konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemine ilişkin açıklama yaptı. İttifak yetkilileri, balistik füze savunma kapasitesinin değişen güvenlik risklerine göre güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.

NATO yetkilisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ittifakın tüm yönlerden gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Operasyonel ayrıntıların güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayacağı belirtilirken, "Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

MSB açıklamıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından daha önce yapılan açıklamada ise bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sınır ve hava sahası güvenliği için önlemlerin artırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır" denilmişti.