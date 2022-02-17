NATO'dan Rusya açıklaması: Gerçek bir çekilme görmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini görmedik." dedi.

"Biz çatışmayı engellemek için varız" diyen Stoltenberg, "Biz Ruslardan yanıt bekliyoruz. Rusya'ya önerilerimizi gönderdik. Silahsızlanma hem NATO müttefiklerinin hem de Rusya'nın iyiliğinedir. Henüz bir yanıt almadık." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Gerçek bir çekilme görmeliyiz. Şu ana kadar gerçek bir çekilme görmüş değiliz. Rusya'nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini ve Ukrayna sınırındaki asker sayısında önemli bir azalma olmasını bekliyoruz." dedi.

Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki, bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum." dedi.