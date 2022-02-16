NATO'dan Rusya açıklaması: İhtiyatlı iyimserlik içindeyiz

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde artan askeri hareketliliğinin ardından artan gerginlik, Avrupa'nın güvenliği ve Avrupa'nın doğusu ile güneydoğusunda mevcudiyetin artırılması başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Rusya'dan sahada gerginliği düşürecek bir eylem görmediklerini belirten Stoltenberg, tersine Rusya'nın askeri yığınağını artırmaya devam ettiğini iddia etti.

NATO'nun Rusya'ya diyalog çağrısını içeren mektubuna henüz cevap almadıklarını aktaran Stoltenberg, NATO'nun diyalog çağrısını yineledi ancak "en kötü duruma" da hazırlıklı olduklarını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde ağır bedel ödeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın dün asker çektiğine yönelik açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Moskova'dan dün aldığımız işaretler ve mesajlar, ihtiyatlı bir iyimserliğe zemin sağlıyor. Çünkü bu bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Bunları sık sık tekrarladık ama aynı zamanda Rus güçlerinin çekildiğini görmedik. Bu durum diplomatik mesajlarla çelişiyor. Rusya'nın çekildiğinin görülmesi lazım. Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde yaptıklarını yakından izliyoruz. Gördüğümüz şey, asker sayısının arttığı ve daha fazla askerin yolda olduğu."

Rusya'nın kuvvetlerini hareket halinde tuttuğunu belirten Stoltenberg, Rus tanklarının trenlere yüklendiği görüntülerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, bu görüntülerin gerçek bir geri çekilmeye işaret etmeyeceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı herhangi bir uyarı süresi vermeden işgal etmeye imkan tanıyacak askeri mevcudiyetini bölgede tutmaya devam ettiğini aktardı.

Bakan Akar, NATO Karargahı'na geldi

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını söyledi.

Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70'inci yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam." diye konuştu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı oturumlarına katılımı öncesinde NATO Karargahı'ndaki personel ile çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştiren Akar'ın, gün içinde bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.