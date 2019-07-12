NATO'dan S-400 açıklaması
NATO'dan S-400'lerin Türkiye'ye gelişiyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye getirilmeye başlanmasıyla ilgili NATO'dan da açıklama yapıldı.
AFP'ye konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın Türkiye'nin bu kararından ötürü "endişeli" olduğunu ve söz konusu silahların müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyledi.
Açıklamada, "Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının yaratacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz." ifadesini kullandı.
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