NATO'dan Türkiye paylaşımı! Zirve için geri sayım başladı
NATO, 2026 yılında Ankara'da düzenlenecek zirve için geri sayımın başladığını duyurdu. İttifakın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zirveye 100 gün kaldığı bildirildi. Türkiye'nin 2004'te İstanbul'da ev sahipliği yaptığı zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırlayacağı hatırlatılırken, toplantının İttifakın gündemindeki kritik konuların ele alınacağı önemli bir platform olması bekleniyor.
Ankara'da kritik zirve
Açıklamada, "Türkiye, 2004 yılında Istanbul'da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor" ifadelerine yer verildi.
🗓️ 100 days to go until the 2026 #NATOsummit in Ankara, Türkiye 🇹🇷— NATO (@NATO) March 29, 2026
This is the second time Türkiye will host a NATO Summit, following Istanbul in 2004. NATO Summits bring together Allied leaders to take decisions on important issues facing the Alliance pic.twitter.com/VOlbFyVl3U