NATO'dan Türkiye paylaşımı! Zirve için geri sayım başladı

NATO, bu yıl Ankara'da düzenlenecek zirveye ilişkin geri sayımın başladığını duyurdu. İttifakın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zirveye 100 gün kaldığı bildirildi.

Ankara'da kritik zirve

NATO tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı. Zirvenin, müttefik ülkelerin liderlerini önemli gündem maddelerini ele almak üzere bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, 2004 yılında Istanbul'da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor" ifadelerine yer verildi.