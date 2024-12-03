NATO'dan Ukrayna için 'daha az fikir, daha fazla destek' mesajı!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Ukrayna’daki savaş, Rusya’nın eylemleri ve Orta Doğu’daki kriz yer aldı.

Rutte, Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesi için barış sürecine dair daha fazla fikre değil, müzakerelerde konumunu güçlendirecek askeri yardımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Daha fazla askeri yardım ve barış sürecinin nasıl olacağı konusunda daha az tartışma yapalım" diyen Rutte, Ukrayna'ya sağlanan destek arttıkça Rusya’nın saldırganlığının daha çabuk sona ereceğini ifade etti.

"Rusya'nın eylemleri bizi durduramayacak"

Rusya ve Çin'in NATO ülkelerini hedef alan sabotajlar ve siber saldırılarla istikrarsızlaştırmaya çalıştığını hatırlatan Rutte, bu eylemlerin NATO'nun Ukrayna’ya desteğini veya kendi savunmasını güçlendirme çabalarını engelleyemeyeceğini belirtti.

Savaşın üçüncü kışına girerken mühimmat desteğinin artırılmasının önemine dikkat çeken Rutte, Ukrayna'nın Rusya’ya karşı direnç gösterebilmesi için tüm müttefiklerin desteğinin hayati olduğunu vurguladı.

Orta Doğu ve Gürcistan’a yönelik açıklamalar

Rutte, toplantının ilk oturumunda Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın katılımıyla Orta Doğu’daki krizin ele alınacağını ve Ürdün’de bir NATO irtibat ofisinin açılacağını duyurdu. Orta Doğu'daki son gelişmelerden büyük endişe duyduklarını dile getiren Rutte, müttefiklerle istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Gürcistan’daki protestolarla ilgili olarak ise hükümeti barış ve istikrarı sağlamaya çağıran Rutte, demokrasiye zarar verecek adımların Gürcistan’ın Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon sürecini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

"Ukrayna’ya destek küresel güvenlik için önemli"

Rutte, Ukrayna'nın Moskova lehine bir barış anlaşmasına zorlanmasının sadece Avrupa’nın değil, ABD'nin de Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelecek tehditlerle karşı karşıya kalmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Rutte’nin açıklamaları, NATO’nun Ukrayna’ya yönelik desteğinin artarak devam edeceği mesajını verirken, müzakerelerde Kiev’in pozisyonunun güçlendirilmesinin savaşın sonlanması açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.