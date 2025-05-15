NATO’nun kalbi Antalya’da atıyor

Mart ayında düzenlenen 4. Diplomasi Forumu ile dış politikada adından söz ettiren Antalya, bu kez NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde iki gün sürecek zirve çok sayıda ilke sahne olurken, yoğun ikili görüşme trafiğiyle dikkat çekiyor. Ana gündem maddesinin Ukrayna-Rusya Savaşı ve Suriye’deki yeni sürecin olacağı programda bölgesel ve küresel çapta pek çok konu ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı Türkiye’nin NATO’ya ve Avrupa-Atlantik güvenliğine verdiği önemin altını çiziyor. 10 yıl önce, 2015 Mayıs ayında da Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya’da ağırlayan Türkiye, önümüzdeki sene NATO Zirvesi’ne de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyon dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğiyle başladı. Bugün gerçekleşecek toplantı ise, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey’de tertiplenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıklarının kapsamlı biçimde ele alınacak olması bakımından özel önem taşıyor.

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği olacak. Bu bağlamda, transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi konuları değerlendirilecek.

Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi ve en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması ihtiyacı da toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Dışişleri kaynakları, Türkiye’nin Avrupa güvenliğine sağladığı katkıların açık olduğunu vurgulayarak, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayii ile Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimarisinin temel bir sütunu olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin savunma harcamalarının NATO’nun yüzde 2 kriterinin üzerinde olduğu, İttifak’ın harekat ve misyonlarına önemli personel ve yetenek katkılarının da sürdüğü kaydediliyor.

Kapasite ve irade sahibi önde gelen bir müttefik olarak Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine dair çalışmalarda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurguluyor.

Toplantıda Türkiye açısından öncelikli alanlardan biri de NATO’ya mücavir bölgeler ve Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İttifak’a bu denli önemli katkılar sağlayan Türkiye’nin, NATO’ya yönelik ana tehditlerden biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerinden daha samimi ve gerçek bir dayanışma beklediğini vurguluyor. Bu talebin toplantı vesilesiyle açıkça kayda geçirileceği bildiriliyor.

Ayrıca, müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin “amasız ve fakatsız” şekilde, en kısa sürede kaldırılması yönündeki talep de toplantıda güçlü biçimde dile getirilecek.

Haziran ayında düzenlenecek Lahey Zirvesi ile birlikte bu toplantının da müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmesi bekleniyor.