Navigasyon yanılttı, otomobil yıkımı yapılan binanın arazisine uçtu!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, navigasyon yardımıyla yolculuk yapan sürücü, yıkımı yapılan bir binanın boş arazisine uçtu. Pirireis Mahallesi’nde Arsuz’a gitmek isteyen sürücü, depremde hasar gören ve yıkılan binanın bulunduğu alana aracını sürerek kaza yaptı. Araçta bulunan 5 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, navigasyon takibiyle yolculuk yapan bir otomobil sürücüsü, yıkımı gerçekleştirilen bir binanın arazisine düştü. Kaza, gece saatlerinde Pirireis Mahallesi’nde meydana geldi.
Depremde hasar görmüştü
Arsuz ilçesine gitmek isteyen sürücü, navigasyon yönlendirmesiyle depremde hasar gören ve yıkımı yapılan binanın boş arazisine girdi.
Olayda araçta bulunan 5 kişi, büyük bir şans eseri yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza sonrası otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.