Navtex ilan etmek ne demek? Navtex ilanı nedir?

16 Eylül 2020

Doğu Akdeniz'de gerilim devam ediyor. Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması ile gayri askeri statüye sahip olan Sakız Adası'nı silahlandırması nedeniyle Türkiye yeni navtex ilan etti. Bu gelişme sonrasında vatandaşlar, navtex ilan etmek ne demek ve navtex ilanı nedir, sorularına yanıt aramaya başladı.

Türkiye tarafından yayımlanan navtex ilanında şu ifadelere yer verildi:

Seyhidda Denizcilere Bildiri Numarası: 1149/20

Ege Denizi

1. La08-206/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Sakız Adası’nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Bu bildiri 16 Eylül 2020 saat 00.01’da yürürlükten kaldırılacaktır.

Navtex nedir?

Navtex, Navigational Telex'in kısaltmasıdır ve uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını veren haberleşme sistemidir.

Navtex ilanı için kullanılan cihazlar, kıyıdan 740 km uzaklıkta, tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik veri alır ve navtex ilanı yayımları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılır.

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin bir parçası olan navtex yayımları için ikili kodlama sistemi kullanılmaktadır.

Tüm NAVTEX yayımları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar, mesaj hakkında bilgiler veren B1, B2, B3 ve B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.[4]

B1 karakteri yayın istasyonunu tanımlamak için, B2 ise mesaj içeriğini belirtmek için kullanılır. Alıcılar bu karakterleri, bazı istasyonlardan yapılan yayımları ve mesaj içeriğinin kullanıcıyı ilgilendirmediği durumlarda engellemek için kullanır.

B3 ve B4 karakterleri iki haneli sayılardan oluşur ve mesajların sıra numarasını belirtir. Alıcılar bu karakterleri, halihazırda gelmiş mesajların tekrarlamasına engel olmak için kullanır.

Türk karasularında NAVTEX yayımları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayımlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.