NAVTEX nedir? NAVTEX ilanı ne anlama gelir?

27 Ağustos 2020

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama amaçlı NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan da NAVTEX ilan etti. Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX; Girit, Kerpe, Rosod ve Meis'in güneyini kapsıyor. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, NAVTEX nedir, sorusuna yanıt arıyor.

NAVTEX nedir?

Navigational Telex'in kısaltması olan NAVTEX, uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

NAVTEX ilanı ne anlama gelir?

NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı ile yapılan bildirimleri ifade etmektedir.

NAVTEX mesajları

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

Türkiye'de Navtex

Türk karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

NAVTEX mesajı örneği