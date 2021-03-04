Nazlıaka: Kadınlar ve çocuklar cehennemi yaşıyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, eşinden şiddet gören Rukiye Ay'ın duruşmasını izlemek için Konya'ya geldiğini belirtti.

Sadece "Kahvaltıya erken çağırdı." bahanesiyle üzerine kaynar su dökülerek şiddete uğrayan Rukiye Ay ve benzer şekilde şiddet gören tüm kadınların yanında olduklarını vurgulayan Nazlıaka, "Eril zihniyete 'Dur.' demek için buradayız. İşte şimdi, ayakta, dimdik ve güçlüyüz. Yaralarımızı, haklı mücadelemizle sarıyoruz ve dayanışmamızla da cesaretimizi büyütüyoruz." diye konuştu.

Nazlıaka, insanca, eşit, güvenli ve güvenceli bir yaşam talebinden asla vaz geçmeyeceklerini vurguladı.

"Kahvaltının saatini, yemeğin tuzunu, çocuğun ağlamasını" bahane ederek kadına şiddet uygulayana "eşitlik mücadelesi" ile cevap verdiklerini dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Aileyi kutsarken, kadını birey olarak görmeyen ve dört duvar arasına sıkıştırmaya çalışan bu siyasi iktidar, analara cennet vadetmekten öteye gitmedi ne yazık ki. Kadınlar, çocuklar bu dünyada cehennemi yaşıyorlar oysa. Düşündüklerini ifade edemiyorlar, rahatça sokakta dolaşamıyorlar, haklarını arayamıyorlar. Hak arama mücadelesi adeta sosyal medyaya taşınmış durumda. Oradan kendilerini ifade edebiliyorlar. En temel hakları olan yaşam hakları bile tehdit altındayken yardım çığlıklarını bizler duyuyoruz ve biz bu çığlıklara sahip çıkıyoruz, bu kız kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz."

"Kız kardeşlerimizin yanında oluyoruz"

Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak "Yaşam Hak" isimli projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Proje çerçevesinde barolarla yapılan protokoller kapsamında ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık ile sağlık hizmeti sunduklarını dile getiren Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Biz bu projede her aşamada kız kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Bizim için, bizimle temasta bulunan, bizden yardım isteyen kişinin hangi inançtan olduğu, hangi siyasi partiden olduğu, hangi yaşam biçimini tercih ettiği kısacası hiçbir şey önemli değil. Bizim sadece ilgilendiğimiz konu onun insan olması, onun bizim yardımımıza ihtiyaç duyması. 4448285 numaralı çağrı merkezimizi arayan herkese yardımcı oluyoruz. Amacımız kendimizi devletin yerine koymak değil, devlet organlarıyla olan koordinasyonu sağlamak ve kız kardeşlerimize destek olmaktır."

"Şiddetin aşısı eşitliktir"

"Kadına şiddet sistematik hale geldi." diyen Nazlıaka, mahkemeden çıkan kararların adil olması gerektiğine dikkati çekti. Şiddetle mücadele konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bir kadının şiddet görmesi demek başlı başına bütün aileyi, o kadının annesini, babasını, varsa evlatlarını, kardeşlerini tüm aileyi ilgilendiren, tüm aileyi üzen, tüm ailenin geleceğini de etkileyen bir faktördür. Sağlıklı bir toplum yaratmak için şiddetle samimi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Koronavirüsün nasıl ki aşısı var, şiddetin de bir aşısı var. Şiddetin aşısı eşitliktir. Onun için eşit, adil, özgür, güvenli ve güvenceli yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğimize inanıyoruz."