Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

Nazmi Arıkan İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde bulunan çiftik evinde yaşıyordu.

Çiftlik evinin çalışanları bu sabah saat 11.00'a kadar Arıkan'dan haber alamayınca yaşadığı eve girdi ve Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme, Arıkan ve şoförünün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede yaşayanlar tarafından da çok sevilen Nazmi Arıkan'ın gece saatlerine kadar yakınları ile görüştüğü ve gece yarısından sonra telefon görüşmelerin kesildiği, cinayetlerin de bu saatlerden sonra işlenmiş olabileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Nazmi Arıkan Kimdir?

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğan Nazmi Arıkan, ilkokul ve ortaokulu bu köyde okudu.

Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirerek fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.

Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptıktan sanra özel dershaneciliğe yöneldi. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı.

Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul’da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları’nı açtı.