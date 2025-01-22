Ne ahşap ne yangın merdiveni ne de dedektör... Yangını körükleyen halıfleks!

Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği otel yangını faciasında en çok tartışılan konu yangın merdivenin olup olmadığı ve dedektörlerin çalışıp çalışıp çalışmadığıydı. Öte yandan otelin ahşap olması nedeniyle de yangının hızla büyüdüğü iddia edildi.

Yetkileler otelde 2 yangın merdiveni bulunduğunu açıklarken, dedektörlerin çalışıp çalışmadığına ilişkin net bir açıklama gelmedi. İhmaller zinciri araştırılırken, Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik dikkat çeken bir konuya parmak bastı.

Halıfleksler yangının yayılmasını kolaylaştırdı

Oteldeki halıflekslerin yangının yayılmasını kolaylaştırdığını dile getiren Çelik, oteller, yurtlar ve devlet kurumlarında halıfleks kullanımından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, yangının çıkış nedenine bakılmaksızın yangın çıktıktan sonra binanın ahşap ya da beton olmasının fark etmeyeceğini belirterek, "Önemli olan yangın için önlem almak ve dikkatli olmaktır. Bu otelde bu kadar can gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi yüksek katlı olması" dedi.

'Yurtlarda, kamu kurumlarında da var... Acilen kaldırılmalı'

Gözlerden kaçan ikinci nedeni ise 'halıfleksler' olarak açıklayan uzman isim şöyle devam etti:

"Otelin halıfleks ile dolu olduğunu görüyoruz. Gerek koridorlar gerekse iç kısımlarının hepsi halıfleks ile dolu. Bu halıfleks yangını arttırıyor. Şu an yurtlar, oteller ve devlet kurumlarının birçok yerinde halıfleks bulunuyor. Bunlar acilen kaldırılmalı.

Plastik bütün ürünlerin bu gibi yerlerden kaldırılması elzemdir, şarttır. Ahşap evler insanı öldürür veya yangın için zararlıdır diye söylentiler var. Kesinlikle böyle bir şey yok. İstanbul Gayrettepe'de 2024 yılında çıkan yangında 29 canımız gitti. Bina 20 katlı betonarme bir binaydı. Bu demek oluyor ki konunun ahşapla bir alakası yok.”