Ne altın ne para: Düğünde bir çuval fındık taktılar

Düzce'de dünyaevine giren Emre Şahin ile Berivan Karal'ın düğününde takı töreni alışılmışın dışında bir hediyeye sahne oldu. Damadın esnaf yakınları, çifte altın veya para yerine bir çuval fındık takarak hem yeni evlileri hem de davetlileri şaşırttı.

Takı kuyruğuna bir çuval fındıkla girdiler

Düğünde sıra takı merasimine geldiğinde, damadın yakınlarından Ahmet Gül ile İslam Keleş hazırladıkları sürprizle kuyruğa katıldı.

Cumayeri ilçesinde uzun yıllardır fındık ticareti yapan Gül ile esnaf Keleş, yanlarında getirdikleri bir çuval fındığı çifte düğün hediyesi olarak verdi. Yöreye özgü bu sıra dışı takı, davetlilerin de ilgisini çekti.

"Bir değişiklik yapmak istedik"

Farklı bir düğün hediyesi seçmelerinin nedenini anlatan Ahmet Gül, damatla geçmişte birlikte çalıştıklarını da belirterek şunları söyledi:

"Ben Cumayeri'nde yıllardır fındık alım satımı yapmaktayım. Yeğenimin düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik. Kendisi hem yeğenimiz hem arkadaşımız. Beraber de çalışmıştık, kendisine böyle bir takı takmak istedim"

Damattan fındık hediyesine teşekkür

Sürpriz karşısında memnuniyetini dile getiren damat Emre Şahin ise Ahmet Gül ve İslam Keleş'e teşekkür ederek, "Ahmet Gül ve İslam Keleş esnaf ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bir jest yaparak takı töreninde bir çuval fındık hediye ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.