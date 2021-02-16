Ne kadar 'şeffaf e-devlet', o kadar 'doğrudan yabancı sermaye'

Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde yapılan bir çalışmada, e-devlet hizmetlerinin salgın döneminde öneminin daha iyi anlaşıldığı, daha geniş bir perspektiften bakıldığında ekonomik faydalar da sağladığı belirtildi. “e-devlet hizmetleri nasıl faydalar sağlar-How e-Government Services Can Pay Dividends” başlıklı çalışmada, ilk kez yabancı doğrudan yatırımlar ile e-devlet hizmetlerinin genişliği arasındaki ilişkinin araştırıldığı vurgulandı. Çalışmada, e-devlet hizmetleri ne kadar geniş ve şeffaflık sağlıyorsa, yabancı doğrudan yatırımların daha yüksek olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

178 ülke için hesaplandı

“Sayısal devlet hizmetlerinin verimlilik sağladığı ortada, şeffaflığı da artırdığı biliniyor. Bunların ötesinde e-devlet gerçekte ekonomiyi yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir” denilen çalışmada, hükümet bilgilerine açık erişim ve hizmetlerin internet üzerinden verilebilir olmasının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığı vurgulandı. Salgın nedeniyle bütün dünyada hükümetlerin online hizmetlerin kapsamını genişlettiği vurgulanan çalışmada, bu etkinin gelecek dönemde daha da belirgin hale gelebileceği anlatıldı.

E-devlet hizmetleri ile yabancı doğrudan yatırımlara yönelik yapılan çalışmada, 16 yıllık panel verilerin 178 ülke için hesaplandığı vurgulanarak, “Çalışma sonuçları e-devlet hizmetlerinin varlığının doğrudan yabancı yatırım girişini artırdığı ortaya çıkmıştır. Gelişmişlik seviyesine bakılmaksızın, bir ülke bilgi ve iletişim teknolojilerini güçlü biçimde uyguluyorsa, internet erişimi zayıf ülkelere kıyasla daha fazla yabancı doğrudan yatırım alıyor” denildi.

İnternet bir kamu hizmeti mi?

Çalışma, internetin bir kamu altyapı hizmeti olup-olmadığı yönündeki son dönem tartışmalara da değinerek, “Araştırma ülkelerin daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı almaya yönelik stratejilerinin bir parçasının e-devlet hizmetleri ve içeriğinin genişletilmesi olduğunu ortaya koyuyor. Diğer yandan, sayısal uçurumu azaltmak ve insanların sayısal hizmetlerden yararlanması için, hükümetlerin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı yatırımları yapması gerekiyor. Bu yatırımlar etkili bir e-devlet hizmeti için kritik önem taşıyor ve bununla birlikte hükümetlerin interneti erişilebilir, uygun fiyatlı ve herkes için güvenle kullanılabilir hale getirmesi gerektiğini ortaya koyuyor” denildi.

BM e-devlet indeksi verileri

Çalışmada e-devlet ve sayısallaşmaya yönelik toplanan verilerde ayrıca ülkeler arası sayısal uçurumun hala derin olduğu da ortaya çıktı. BM’nin e-devlet indeksini oluşturan verilere göre 193 ülkenin neredeyse yarısı hala dünya ortalamasının altında sayısallaşma seviyesinde bulunuyor. Özellikle Afrika ülkelerinin, ortalamanın üçte biri seviyesinde kaldığına işaret edildi. Çalışmaya göre, e-devlet hizmetlerinde Danimarka, Güney Kore ve Estonya en üst seviyeye ulaşırken, Butan, Bangladeş ve Kamboçya en hızlı ilerleme sağlayan ülkeler arasında yer aldı.