Ne kask var ne ehliyet! Yediği ceza motosikletin parasını geçti
Hatay’da Hassa-Kırıkhan yolunda sepetli motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli hareketler yapan 20 yaşındaki sürücü E.B.’ye toplam 24 bin 997 TL ceza kesildi. Sürücü, trafiği tehlikeye atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak gibi ihlallerden cezalandırıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, E.B.’yi kısa sürede tespit ederek cezai işlem uyguladı.
Hatay’da, sepetli motosikletin üzerine yatarak hem kendi hem de yanındaki iki kişinin canını tehlikeye atan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücüye ceza kesildi.
Olay, Hassa-Kırıkhan yolunda gerçekleşti. Motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli hareketler yapan sürücü, bu anları cep telefonu kamerasına kaydettirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri harekete geçerek sürücüyü tespit etti.
Çok sayıda ihlalden cezalandırıldı
E.B.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, şerit ihlali yapmak, izin alınmadan akrobatik hareketler yapmak ve kask takmamak gibi ihlallerden dolayı toplamda 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.
Kesilen ceza miktarının, motosikletin ikinci el fiyatından yüksek olması dikkat çekti. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür hareketlere karşı denetimlerin sürdüğünü belirtti.