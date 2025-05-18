Ne kask var ne ehliyet! Yediği ceza motosikletin parasını geçti

Hatay’da, sepetli motosikletin üzerine yatarak hem kendi hem de yanındaki iki kişinin canını tehlikeye atan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücüye ceza kesildi.

Olay, Hassa-Kırıkhan yolunda gerçekleşti. Motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli hareketler yapan sürücü, bu anları cep telefonu kamerasına kaydettirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri harekete geçerek sürücüyü tespit etti.

Çok sayıda ihlalden cezalandırıldı

E.B.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, şerit ihlali yapmak, izin alınmadan akrobatik hareketler yapmak ve kask takmamak gibi ihlallerden dolayı toplamda 24 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

Kesilen ceza miktarının, motosikletin ikinci el fiyatından yüksek olması dikkat çekti. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür hareketlere karşı denetimlerin sürdüğünü belirtti.