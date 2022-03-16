Nebati: KDV'de sadeleştirme çalışması sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda (MIPIM) Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kurulan İstanbul çadırını ziyaret etti. Kurum ve Nebati, fuar kapsamında, devam eden görüşmeler ve çalışmalar hakkında GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu'dan bilgi aldı.

Bakanlar Kurum ve Nebati, Mehmet Kalyoncu'nun moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda soruları yanıtladı.

"20 yıldır tüm sektörlerde güveni ve istikrarı korumaya çalıştık"

Uluslararası yatırımcılardan gelen taleplerin niteliğinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine Bakan Nebati, Türkiye'nin yabancı yatırımcıların ilgi ile karşıladığı bir ülke olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün MIPIM ve yarın Londra temasları, yabancı yatırımcıların taleplerinin olduğunu gösteriyor. Bu talep, Türkiye'nin fonları ile bir cazibe merkezi haline gelmesinden kaynaklanıyor. Gayrimenkul fonlarına yabancıların ilgi gösterdiğini görüyoruz."

Bakan Kurum ise belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve uzman ekiplerin çalışmaları ile Türkiye'de yapılanları anlattıklarını söyledi.

"20 yıldır tüm sektörlerde güveni ve istikrarı korumaya çalıştık. Yabancı yatırımcının ülkemizde istediği en önemli şey güven ve istikrardır, gelecek öngörüsü ve beklentisidir." diyen Bakan Kurum, şehirlerin alt ve üst yapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve 81 ilde, 84 milyon vatandaşın her yerde aynı hizmetleri almalarını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, "Türkiye bir fırsat ülkesi ve büyümesi devam ediyor. Ülkemizde inşaat sektörü lokomotif sektör. Ürettiğimiz inşaat malzemelerini ihraç edebiliyoruz. Müteahhitlik sektöründe dünya ikincisiyiz." dedi.

"Yatırımcılar daveti hak ediyor"

Bakan Nebati, yatırımcıları İstanbul'a davet ettiği hatırlatılarak, bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Yatırımcılar daveti hak ediyor. Büyük bir ilgi gösterdiler. Dijital olarak projeleri burada aktarıyoruz ama bu projelerin yerinde görülmesi çok önemli. İkincisi henüz Türkiye ve İstanbul'a gelmemiş yatırımcının burayı görmesi gerekiyor. Bu organizasyonu yapanların çabası yetmiyor. Kamunun da destek vermesi gerekiyor. Türkiye şu anda cazibe merkezi haline gelmiş durumunda." dedi.

"KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor"

KDV düzenlemesine yönelik soruya Bakan Nebati, "KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gıda maddelerinde ilk adımı attık. Başta konut olmak üzere tüm alanlarda sadeleştirmeyi sağlayacak oranlarla ilgili çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Cumhurbaşkanı'mıza arz ettikten sonra adım adım uygulayacağız." yanıtını verdi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da soruların ardından üç müjde vermek istediğini belirterek, şunların kaydetti:

"Yatırım kahvaltısında tanıştığımız ve iş birliği kararı aldığımız üç konu var. Birincisi 1903 senesinde İngiltere'de kurulmuş, İngiltere'nin DEİK ve TÜSİAD'ı IoD yapı, çevre ve gayrimenkul lideri kahvaltıya geldi. Görüştük. Mayıs ayında GYODER ve IoD uluslararası organizasyonu yapma kararı aldık. Ya online ya da Türkiye'de olacak, belki de hibrit olacak, onu çalışacağız. İkincisi Miami gayrimenkul yatırımları üzerine ciddi bir deklarasyon imzalayacağız. Miami'nin de GYODER'i dediğimiz kuruluş 'Miami Realtors' ile iş birliği mutabakatı imzalayacağız. Üçüncüsü de önümüzdeki 10 yıl içindeki en iddialı gayrimenkul projelerinden olan Dünya Spor Şehri'nin alt yapı geliştirme safhasında geliştiriciler, müteahhitlerle çalışma yönünde ilk adımını attığımız görüşmemiz oldu. Bunlar yeni fırsatlar. Şu an üç ülke ile görüşüyorlar. En büyük desteği hangi ülke verirse orada yapılacak, biz Türkiye'deki yetkililerle görüşmelerini tavsiye ettik."

Toplantının ardından Bakanlar Murat Kurum ve Nureddin Nebati, Suudi Arabistan, Londra, Paris çadırlarını ve Türk firmaların projelerinin yer aldığı çadırları ziyaret ederek bilgi aldı.