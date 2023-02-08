Nebati: Verilen destekler artırılacak, kredilerde ilave kolaylık sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Nebati, merkez Haliliye ilçesindeki depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.



Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:



- Depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir adıklarını, önümüzdeki süreçte de almaya devam edeceklerini kaydeden Nebati, "Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık.

- Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Diğer taraftan, deprem olur olmaz, Ankara’daki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Olağanüstü Yönetim Merkezi derhal devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. Bu çerçevede depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır." dedi.

- Deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan ettiklerini belirten Nebati şunları söyledi; "Mükelleflerin 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri deprem tarihi itibarıyla erteledik.

- Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme sürelerini 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerini de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzattık.

- Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıkları yapmaktayız.

- Bütün bunların yanı sıra; vatandaşlarımızın AFAD’ın başlattığı yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdî bağışların tamamının vergiden indirilmesini sağlıyoruz.

- Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar getireceğiz."