Necati Arabacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neden gözaltına alındı?

53 yaşındaki Necati Coşkun Arabacı sabah saatlerinde gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Arabacı'nın işlemleri devam ederken "Necati Arabacı kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları sıkça gelmeye başladı.

Necati Arabacı kimdir?

Necati Arabacı, 14 Şubat 1972 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde doğmuştur. Ailesi aslen Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyündendir. Almanya’da büyüyen Arabacı, genç yaşlarda yeraltı dünyasıyla tanışmış ve kısa sürede bu çevrelerde adını duyurmuştur.

Sert mizacı, stratejik hamleleri ve acımasız yöntemleriyle tanınan Necati Arabacı, zamanla “Cehennem Necati” olarak anılmaya başlamıştır. Bu lakap, hem karakterini hem de dahil olduğu Hells Angels MC (Cehennem Melekleri) adlı uluslararası motor kulübündeki konumunu yansıtmaktadır. Almanya’daki suç örgütleri arasında etkili bir figür haline gelen Arabacı, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da sıkça gündeme gelmiştir.