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Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarihçi-Yazar Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

 

 

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Bozkır, Türkiye'ye getirildiNecip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Bozkır, Türkiye'ye getirildiGündem

 

 