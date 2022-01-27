Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Bozkır, Türkiye'ye getirildi
Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Bozkır'ın sorgusu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.
Tarihçi-Yazar Necip Hablemitoğlu suikastinin zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Bozkır, MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı." ifadeleri kullanıldı.
Bozkır’ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.
Bozkır'ın sorgusunun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılacağı öğrenildi.