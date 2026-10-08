Necla Uygur kimdir? Neden vefat etti?

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Necla Uygur, eşi Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarında yer aldı. Yıllar boyunca Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen turnelere katılan Uygur, Nejat Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen çok sayıda oyunda rol aldı.

Uygur, özellikle Türk tiyatrosunun önemli yapımlarından **"Marko Paşa Müzikali"**ndeki performansıyla tiyatroseverlerin hafızasında yer edindi. Uzun yıllar sahnede yer alan sanatçı, yalnızca oyunculuğuyla değil, tiyatro dünyasına kazandırdığı yeni kuşaklarla da adından söz ettirdi.

Necla Uygur'un ailesi ve çocukları

Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi. İkiz kardeşler Süheyl ve Süha da ailedeki tiyatro geleneğini sürdürürken, Behzat Uygur da tiyatro sanatçısı olarak sahne çalışmalarında yer aldı.

Uygur ailesi, yıllar içerisinde Türk tiyatrosunun tanınan ailelerinden biri haline geldi. Necla Uygur da çocuklarının sanatla iç içe yetişmesinde ve ailedeki tiyatro geleneğinin sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlendi.

Necla Uygur, 2016 yılında düzenlenen 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında **"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"**ne layık görüldü.

Bu ödül, Uygur'un tiyatro sanatına uzun yıllar boyunca yaptığı katkının yanı sıra sanat yaşamındaki emeğinin de takdir edildiği önemli ödüllerden biri oldu.

Eşi Nejat Uygur'un vefatı

Necla Uygur'un eşi, Türk tiyatrosunun usta güldürü sanatçısı Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te 86 yaşında hayatını kaybetti. Nejat Uygur'un vefatının ardından da Uygur ailesinin tiyatro geleneği çocukları tarafından sürdürüldü.

Nejat Uygur, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Necla Uygur ise yaşamı boyunca Türk tiyatrosuyla kurduğu güçlü bağ ve Uygur ailesinin sanat geleneğindeki rolüyle hatırlanıyor.