Necmettin Bitlis vefat etti

24 Ekim 2017

Türk sanayisinin duayen ismi, boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman işletmeciliği) olmak üzere altı farklı sektörde faaliyet gösteren Polisan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, ani rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

Necmettin Bitlis’in cenazesi, 26 Ekim Perşembe günü, Teşvikiye camiinde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Bitlis ailesi 27 Ekim Cuma gününden itibaren 6 gün boyunca taziyeleri Necmettin Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul ederken, 26 Ekim Perşembe akşamı Necmettin Bitlis için Hilton Bosphorus İstanbul Otel’de mevlit okutulacak.

Necmettin Bitlis, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu.

İş hayatında geçen 62 yıl

Malatya’da 1 Aralık 1928’de doğan Necmettin Bitlis, İstanbul’da Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra çalışma hayatına 1955 yılında başladı. Zeytinburnu’nda kiraladığı fabrikayı iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline getiren Necmettin Bitlis, 1964 yılında Polisan’ı kurdu. Önceleri tutkal ve reçine üreten Polisan, 1985 yılında boyu üretimine başladı.

Polisan Holding, geçen 50 yılı aşkın süre içinde boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman işletmeciliği) olmak üzere altı farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Polisan Holding, sermayesinin bir bölümünü halka arz ederek kurumsal yapısını pekiştirmek amacıyla önemli bir adım attı. Polisan Holding, tüm sektörlerdeki pazar payını arttırarak istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

Son olarak Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

Ayrıca Necmettin Bitlis Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Başkanı ve TÜSİAD üyesidir.

Erol Mizrahi: “Polisan, Necmettin Bitlis’in vizyonu doğrultusunda atılımlarına devam edecek”

Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Necmettin Bitlis’in ölümüyle Türk sanayisinin bir çınarını, 1500’e yakın çalışanı, binlerce müşterisi ve aileleriyle birlikte 10 binlerce kişinin geçim kaynağını oluşturan iştirak şirketleriyle Polisan ailesinin babasını kaybettiğini belirterek, duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Necmettin Bitlis ile 40 yılı aşkın süredir çok yakın çalıştıklarını anlatan Erol Mizrahi, şunları söyledi:

“Çok net ifade edebilirim ki; Polisan Holding’in dürüstlüğe, samimiyete, şeffaflığa, güvenilirliğe dayanan kurum kültürü tamamen kendisinin yansımasıdır. Sayın Necmettin Bitlis, şirketleri hem güvenli, sağlam finansal yapılara sahip, başarılı, rekabetçi işletmeler haline getirebilmek, hem de şeffaf hesap verme yeterliliğine sahip, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş, kalıcı bir şekilde kurumsallaşmayı güvence altına almış varlıklar haline getirebilmenin yolunun sermaye piyasalarına açılmasından geçtiğini görmüştü. Bu vizyon doğrultusunda Polisan, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş bir şirket haline gelmek amacıyla 2012 yılının Mayıs ayında sermayesinin bir bölümünü halka arz ederek önemli bir adım attı. Kurucumuz Necmettin Bitlis, çalışkanlığı, erdemliliği, dürüstlüğü, ileri görüşlülüğü ve azmiyle biz Polisanlılara her zaman ışık tutacak. Kuruluş ilkesi olarak, sürekli gelişimi benimseyen Polisan Grup, bundan sonra da yurtiçi ve yurtdışı atılım hızını artırarak sürdürecek ve Türk Kimya sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmaya devam edecektir. Sayın Necmettin Bitlis’e, Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve çalışanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”