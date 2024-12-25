Nedim Yamalı 'AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, dün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu kararla Meclis’te 20 vekille oluşturulan 'Gelecek-Saadet Ortak Grubu' grubu düşerken Yamalı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

Nedim Yamalı bağımsız milletvekili olurken, bugün AK Parti grup toplantısına katıldı ardından rozetini aldı.

'Bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz'

Yamalı, muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inandığını dile getirerek, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Rozetini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'ya rozetini taktı.