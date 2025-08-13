Nepal'den zam kararı: Everest’e çıkmak artık daha pahalı olacak

Nepal, dünyanın en yüksek dağı olan Everest’e tırmanmak isteyen dağcılara yönelik izin ücretlerini Eylül ayından itibaren artırma kararı aldı.

Daha önce 11.170 sterlin (yaklaşık 15 bin dolar) olan tırmanış ücreti, yaklaşık yüzde 36’lık bir zamla 15 bin dolara çıkarılacak.

Bu fiyata artışı son 10 yıl içerisinde yapılan ilk artış olarak kayıtlara geçti.

97 zirve 2 yıllığına ücretsiz oldu

Nepal Turizm Departmanı, zam kararının Everest’teki aşırı yoğunluğu azaltmayı ve ülkenin daha az bilinen dağlarına ilgiyi artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu kapsamda, Nepal’in batısında yer alan Karnali ve Sudurpaschim bölgelerindeki 97 dağ, önümüzdeki iki yıl boyunca ücretsiz tırmanışa açılacak.

Yükseklikleri 5.970 ile 7.132 metre arasında değişen bu zirveler, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgeleri arasında yer alıyor.

Everest kısıtlamaları da gündemde

Everest, 8.849 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek noktası olmasına rağmen, son yıllarda aşırı kalabalık, çevresel sorunlar ve ölümler ile gündeme geliyor.

Nisan 2024’te Nepal Yüksek Mahkemesi, Everest ve diğer yüksek zirveler için verilecek tırmanış izinlerinin sınırlandırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca parlamentoda görüşülen yeni bir yasa ile Everest’e çıkmak isteyenlerin önce Nepal’de 7.000 metre üzerindeki bir dağa tırmanmış olması zorunlu hale getirilecek.