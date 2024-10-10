Neredeyse ülke nüfusu kadar izleniyorlar: Türkiye'nin en çok izlenen gazetecileri belli oldu!
Türkiye'nin en çok izlenen gazetecileri listesi açıklandı. Böylece en çok reyting alan bağımsız kadın ve erkek gazeteciler belli oldu. İşte, sosyal medya platformları aracılığıyla habercilik yapan ve 2024 yılında Türkiye'de medya dünyasında en çok izlenen gazeteciler ve izlenme detayları...
Türk medyasındaki gazetecilerin dijital platformlardaki popülariteleri, izlenme rakamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Youtube eylül ayında en çok izlenen Türk gazetecileri açıkladı. Marketing Türkiye'ye göre; en çok izlenen gazeteciler listesinde, Fatih Altaylı ve Nevşin Mengü zirvede yer alırken, hem "shorts" hem de uzun format videolarda öne çıkan isimler belli oldu.
Erkek gazeteciler arasında Fatih Altaylı, toplamda 18 milyon izlenme ile ilk sırada yer alıyor. Altaylı'yı, 11,2 milyon izlenme ile Yılmaz Özdil takip ederken, üçüncü sırada 7,4 milyon izlenme ile Cüneyt Özdemir bulunuyor. Altaylı, özellikle uzun format videolarıyla (15,7 milyon izlenme) zirvede yer alırken, Yılmaz Özdil ise "shorts" videolarındaki 5,1 milyon izlenmesiyle dikkat çekiyor.
Kadın gazetecilerde ise zirveye 15 milyon izlenme ile Nevşin Mengü oturdu. Özellikle "shorts" videolarında 10,9 milyon izlenmeye ulaşan Mengü, kadın gazeteciler arasında en çok izlenen isim oldu. Onu, 10,2 milyon izlenme ile Özlem Gürses ve 3,5 milyon izlenme ile Cansu Canan Özgen takip etti.
Bu tablo, dijital medyanın gazetecilik üzerindeki etkisinin giderek arttığını ve gazetecilerin online platformlarda geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösteriyor.
Eylül ayında en çok izlenen erkek gazeteciler
Fatih Altaylı: 18.014.382 izlenme
Yılmaz Özdil: 11.294.420 izlenme
Cüneyt Özdemir: 7.474.732 izlenme
Enver Aysever: 3.964.773 izlenme
Memduh Bayraktaroğlu: 2.590.653 izlenme
Eylül ayında en çok izlenen kadın gazeteciler
Nevşin Mengü: 15.009.648 izlenme
Özlem Gürses: 10.238.308 izlenme
Cansu Canan Özgen: 3.533.089 izlenme
Simge Fıstıkoğlu: 2.115.658 izlenme
Şule Aydın: 1.924.219 izlenme