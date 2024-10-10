Neredeyse ülke nüfusu kadar izleniyorlar: Türkiye'nin en çok izlenen gazetecileri belli oldu!

Türk medyasındaki gazetecilerin dijital platformlardaki popülariteleri, izlenme rakamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Youtube eylül ayında en çok izlenen Türk gazetecileri açıkladı. Marketing Türkiye'ye göre; en çok izlenen gazeteciler listesinde, Fatih Altaylı ve Nevşin Mengü zirvede yer alırken, hem "shorts" hem de uzun format videolarda öne çıkan isimler belli oldu.

Erkek gazeteciler arasında Fatih Altaylı, toplamda 18 milyon izlenme ile ilk sırada yer alıyor. Altaylı'yı, 11,2 milyon izlenme ile Yılmaz Özdil takip ederken, üçüncü sırada 7,4 milyon izlenme ile Cüneyt Özdemir bulunuyor. Altaylı, özellikle uzun format videolarıyla (15,7 milyon izlenme) zirvede yer alırken, Yılmaz Özdil ise "shorts" videolarındaki 5,1 milyon izlenmesiyle dikkat çekiyor.

Kadın gazetecilerde ise zirveye 15 milyon izlenme ile Nevşin Mengü oturdu. Özellikle "shorts" videolarında 10,9 milyon izlenmeye ulaşan Mengü, kadın gazeteciler arasında en çok izlenen isim oldu. Onu, 10,2 milyon izlenme ile Özlem Gürses ve 3,5 milyon izlenme ile Cansu Canan Özgen takip etti.

Bu tablo, dijital medyanın gazetecilik üzerindeki etkisinin giderek arttığını ve gazetecilerin online platformlarda geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösteriyor.

Eylül ayında en çok izlenen erkek gazeteciler

Fatih Altaylı: 18.014.382 izlenme

Yılmaz Özdil: 11.294.420 izlenme

Cüneyt Özdemir: 7.474.732 izlenme

Enver Aysever: 3.964.773 izlenme

Memduh Bayraktaroğlu: 2.590.653 izlenme

Eylül ayında en çok izlenen kadın gazeteciler

Nevşin Mengü: 15.009.648 izlenme

Özlem Gürses: 10.238.308 izlenme

Cansu Canan Özgen: 3.533.089 izlenme

Simge Fıstıkoğlu: 2.115.658 izlenme

Şule Aydın: 1.924.219 izlenme