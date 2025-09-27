Neriman Nur Nadir gözaltına alındı

Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir, hakkındaki suçlamalar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

80 ve 90'lı yıllarda Türkiye ve İngiltere'deki yatırımlarıyla dikkati çeken, zimmet ve tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yatan Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nadir, İstanbul'da gözaltına alındı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre geçen şubat ayında 83 yaşında vefat eden iş insanının kendisinden 44 yaş küçük eşi Neriman Nadir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hakkında kısa bir süre önce çıkarılan yakalama kararı bulunan Nadir, yaptığı paylaşımlarda merhum eşinin oğlu Birol Nadir'i hedef aldı.

Birol Nadir, avukat aracılığıyla dava açtı ancak Neriman Nadir ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların Neriman Nadir'e ait olduğu yönünde tespitler bulunduğu ortaya çıktı.