Neşet Ertaş'ın sokakta kalan kardeşi Ali Ertaş evine kavuştu

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de yaşadığı barınma sorunuyla gündeme gelmişti. Oturduğu binanın kentsel dönüşüm dahilinde yıkılacak olması nedeniyle evinden çıkmak zorunda kalan Ertaş, kalacak bir yer aramaya başladı.

Zor durumda olan 3 çocuk babası Ali Ertaş'a ilk destek, Kırşehir Koruma Platformu'ndan geldi. Dernek üyeleri, Ertaş için İzmir'de bir daire kiralayarak tüm masraflarını üstlendi. Yeni evine kavuşan Ali Ertaş, maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı çocuklarıyla tekrar birlikte yaşamak istediğini belirtti.

Kendisine destek olan derneğe ve tüm hayırseverlere teşekkür eden Ertaş, "Kaldığım bir ev vardı ama yıkılacak. Evin içi biraz düzensizdi. Yani ben uygun bir ev arıyordum. Kırşehirliler geldiler ve bana, ‘Sana bir ev bakalım' dediler. Sağ olsunlar, epeyce bir arama yaptık ve sonunda bu evi bulabildik. Bakalım ileride ne olur bilmiyorum. Ama yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuzda oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar burada idare edeceğiz" dedi.

Çocuklarıyla yaşamak istiyor

Çocuklarını çok özlediğini belirten ve yanına aldırmak isteğini ifade eden Ertaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Merhum Neşet Ertaş ağabeyimle köylere, şehirlere, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya giderdik. Kırşehir'de hep aynı evde kalırdık, birlikte yaşardık. Hemen bir konser olurdu ya da bir davetiye gelirdi. ‘Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman Ankara'da ya da başka yerlerde konserlere giderdik, düğünlere katılırdık. Beraber, aynı evde, yıllarca birlikte yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan alıp Kırşehir'e götürdük. Müzikleri hala çalınıyor, söyleniyor. İşte öyle bir kişiydi."

"Neşet Ertaş'ın mirasına sahip çıkılmalı"

Kırşehir Koruma Platformu olarak Neşet Ertaş'ın mirasına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Düger, "Neşet Ertaş, gönüllere taht kurmuş bir insandır ve toplumun gönlünde büyük yer edinmiş bir hemşehrimizdir. Onun emanetine sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek biz de buraya koştuk. Ali Ertaş, Muharrem Ertaş'ın oğlu ve Neşet Ertaş'ın kardeşidir. Bu insanlar yıllarca bizleri yaptıkları müziklerle, türkülerle, şarkılarla hüzünlendirmiş, eğlendirmiş, güldürmüş ve mutlu etmişlerdir. Ali ağabeyimize rahat ve huzurlu bir ev tahsis ettik. Sağlıklı bir şekilde ömrünü burada yaşaması için elimizden geleni yapacağız" diye ekledi.

Hayırseverlere de seslenen Düger, "Ali Ertaş'ın bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu ve huzurlu olabilmesi için çaba sarf edelim" dedi.