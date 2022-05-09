Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına bloke edildi

İstanbul Valiliği, izinsiz bağış iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına bloke koydu.

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "2017'de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik" dedi.

Nesin, "Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar" ifadesini kullandı.

Ali Nesin, bağış kampanyasının bir duyurudan ibaret olduğunu, o dönemde sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesinin de olmadığını belirtti.