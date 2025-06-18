Nesine çekiliş canlı izle: Nesine çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün Nesine çekilişi gerçekleşiyor. Ev sahibi yapan kampanyaya büyük bir ilgi söz konusu... Adaylar çekilişi canlı izlemek isterken sıkça "Nesine çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
Nesine'nin ev sahibi yapan kampanyası başvuruları sona ererken büyük gün geldi çattı. Binlerce kişi kampanyaya katılırken konu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Vatandaşlar kurayı canlı canlı izlemek istiyor. Öte yandan "Nesine çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu da sıklıkla geliyor.
Nesine çekiliş canlı izle
Nesine çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Nesine ev kampanyası çekiliş bugün saat 11.00'de başladı. Çekiliş, noter ve Milli Piyango İdaresi tarafından atanan görevli huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilecek.
Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.’nin, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. 16/1 K8 İstanbloom adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Çekiliş Nesine TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Çekiliş sonuçları www.nesine.com internet sitesinde açıklanacaktır. Çekilişe ait sonuçlar 20 Haziran'da duyurulacak.