Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak Hakkari'de görüntülendi

Çukurca'ya bağlı Kazan Vadisi'nde yolda yürüyen vaşağı fark eden Orhan Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde Yıldız'ın ıslık çalarak hayvanı kısa süreliğine durdurduğu, ardından vaşağın sakin bir şekilde yoluna devam ettiği görüldü.

Bölge sakinleri, Çukurca'da nadiren görülen vaşağın türünün en büyüklerinden biri olduğunu belirtti.