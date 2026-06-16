Netanyahu İran-ABD anlaşmasından çok rahatsız

ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için büyük bir siyasi engele dönüştü. Anlaşma, Netanyahu yönetiminin siyasi kariyerindeki üç temel dayanağı yıkarken, lideri yeni bir güvenlik ikileminin ortasında bıraktı. Washington'un siyasi danışmanı rolünü üstlenen Netanyahu, Amerikalı politikacılar üzerinde gerçek bir etkiye sahip olduğunu iddia ediyordu. En önemli müttefiki tarafından kapsamlı şekilde devre dışı bırakılarak alenen aşağılanması, küresel piyasalarda ve diplomatik çevrelerde soru işaretleri yarattı.

İsrail'in güvenlik politikasının merkezine İran ile mücadeleyi koyan Netanyahu, İran rejiminin savaştan daha güçlü bir konumda çıkmasını engellemekte ciddi şekilde zorlanıyor. Tahran ve Washington'dan gelen, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarını tamamen durdurması talebi yankı bulmaya devam ediyor. Ülkede genel seçimlere aylar kala gelen ateşkes çağrısı, Netanyahu açısından inşa edilen güvenlik imajını temelden sarsıyor. Analistler, liderin yıllardır oluşturduğu yenilmezlik algısının büyük bir darbe aldığını ve seçmen nezdinde güven kaybı yaşandığını hesaplıyor.

Muhalefet cephesi Netanyahu için daralan seçeneklere işaret ediyor

Başbakan Netanyahu önündeki seçeneklerin giderek azaldığını görüyor ve masadaki alternatifler siyasi maliyetler barındırıyor. İsrail Meclisi'nde pazartesi günü konuşan muhalefet lideri Yair Lapid, mevcut durumu net sözlerle değerlendirdi ve hükümetin dış politika çizgisini eleştirdi. Lapid durumu "ya en büyük müttefikimizle doğrudan ve yıkıcı bir çatışma ya da İsrail çıkarlarının boyun eğerek teslim edilmesi" şeklinde özetledi. Liderin açıklamaları meclis içerisindeki tansiyonun hızla tırmandığını gösteriyor.

Trump, pazar günü Beyrut'a yönelik saldırı emri veren Netanyahu'nun hiçbir muhakeme yeteneği göstermediğini açıkça belirtti. Lidere yönelik ağır eleştiriler, ekim ayı sonundaki seçimlere odaklanan muhalefet ve medya yorumcuları tarafından hızla gündeme taşındı. İktidardaki Likud partisi üyeleri ve aşırı sağcı kabine bakanlarından gelen tepkiler içerideki siyasi baskıyı eşi görülmemiş seviyelere çıkarıyor. Muhalefetin odaklandığı asıl mesele, Tahran yönetiminin ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsamasını net bir önkoşul olarak masaya koymasından kaynaklanıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın anlaşmasının kendilerini bağlamadığını yazdı. Bakan Ben-Gvir, "Güvenliğimizi sağlamayan anlaşmanın ortakları değiliz" ifadesini kullandı. Likud partisi milletvekili Ariel Kallner ise İsrail'in kendini korumaya devam edeceğini belirtti, ancak saldırıların sürüp sürmeyeceğine dair kesin bir bilgi vermedi. Kallner, gerekeni yapacaklarını ve dostlarının kendilerini anlamasını beklediklerini söyledi.

Uzmanlar Netanyahu için Washington ile ters düşmenin risklerini vurguluyor

Eski Mossad yetkilisi ve İran uzmanı Sima Shine, Amerikalıların ateşkesi neden kabul ettiğini anlamanın zor olduğunu dile getirdi. Shine, "ABD, İran'ın Lübnan'da ne olacağına karar vermesine izin veriyor. Washington böylece İran'a Hizbullah'ı desteklemeye devam etme olanağı sağlıyor" dedi. Uzman, İsrail'in ne güvenlik ne de siyasi kurumlar açısından sonuçtan memnun olmadığını belirtti.

Siyasi yelpazenin dört bir yanından yükselen eleştiriler üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi gecesi Kudüs'te düzenlediği toplantıda iddialara sert tepki gösterdi. Başbakan Netanyahu, yetişkinlik hayatının büyük bölümünü İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olan tek bir amaca adadığını savundu. Lider, önlerindeki süreçte gereken adımları atmaktan çekinmeyeceklerini bildirdi. Netanyahu durumu, "Hedefim konusunda kendimi hiçbir şekilde sınırlamıyorum; İran nükleer silahlara sahip olmayacak" sözleriyle özetledi.

Başbakan Netanyahu ayrıca Trump ile bazı konularda farklı düşündüklerini kabul ederek kendi ulusal çıkarlarını koruyacaklarını vurguladı. Nükleer tehdide izin vermeyeceklerini belirten lider, Lübnan'da yarattıkları tampon bölgede gerektiği sürece kalacaklarını ekledi. Netanyahu, "İran çekilmemizi istedi ancak çok sağlam durduğum için Amerikalı müttefiklerimiz kararlılığımıza saygı duyuyor" dedi. Başbakan, operasyonel özgürlüklerini korumakta ısrar ettiklerini ve saldırıya uğramaları halinde kesinlikle karşılık vereceklerini kaydetti.

Seçimler yaklaşırken ordunun kaynakları sınanıyor

Başarıyı sahiplenmekte her zaman hızlı davranan Netanyahu, şimdi atacağı adımlara karar verirken zor bir görev üstleniyor. Onlarca yıldır seçmenlere sunduğu vaatlerin temelini güvenlik oluştururken, mevcut siyasi ortam mesajı iletmeyi giderek zorlaştırıyor. Liderin 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Hamas öncülüğündeki yıkıcı saldırılara verdiği yanıt daha agresif bir politika oldu. Netanyahu güvenlik politikasını tehditleri kontrol altına almak yerine önceden engellemek yönünde değiştirdi.

İsrail güçleri Gazze'nin büyük bölümünü yıktı ve askeri harekat bölgede ağır hasarlar bıraktı. Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre operasyonlarda 73.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Ancak Hamas hala bölgenin yarısını kontrol ediyor ve orada gücünü yeniden kurarak direncini koruyor. ABD arabuluculuğunda hazırlanan barış planı sekiz aydır masada onay bekliyor. İsrail ve Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden bu yana Gazze için ABD tarafından atanan sivil yönetim mekanizması tamamen belirsizlik içinde kaldı.

Netanyahu güvenlik stratejisinde yol ayrımına geldi

Yeni güvenlik yaklaşımı, İsrail güçlerinin Gazze, Lübnan ve Suriye'de geniş alanları işgal etmesiyle sonuçlandı. Toplumun çoğunluğu durumu desteklese de net bir diplomatik çıkış yolunun bulunmaması askeri kaynakları kırılma noktasına kadar zorluyor. Hizbullah ve İran rejimi ile tekrarlanan çatışmalar İsrail'in baş düşmanlarını zayıflatmak yerine Tahran'ı sertlik yanlısı liderlerin kontrolüne bıraktı. Washington ile İsrail'in askeri gücüne duyulan çekince azalırken, İran Hürmüz Boğazı üzerinden bölgesel nüfuzunu önemli ölçüde artırdı.

İsrail'in baş düşmanı şimdi en önemli müttefiki üzerinde stratejik etkiye sahip görünüyor. İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli İran araştırmacısı Danny Citrinowicz, Israel Hayom gazetesindeki yazısında Tahran'a yönelik stratejinin yenilenmesi gerektiğini savundu. Araştırmacı, Washington'da anlaşmayı sabote etme girişimi olarak algılanan askeri hamlelerin ABD'den sert yanıt göreceğini belirtti. Citrinowicz, Obama döneminde Netanyahu'nun Kongre desteğiyle Beyaz Saray'ı aşabildiğini ancak şu an söz konusu seçeneklerin ortadan kalktığını değerlendirdi.

Liderin İsrailli seçmenlere yönelik uzun zamandır savunduğu temel bir tez bulunuyordu. Tez, politikalarının ve siyasi becerilerinin bölgesel tehditlere karşı en iyi korumayı sağladığı yönündeydi. Vaatler yaşanan diplomatik tıkanıklığın gölgesinde kalarak inandırıcılığını hızla yitiriyor. İran'da bir rejim değişikliği, liderin siyasi imajını ve seçim anlatısını muhtemelen kurtarabilirdi. Uygulanan agresif güvenlik yaklaşımı Netanyahu için düşmanla değil, doğrudan müttefikle çatışma veya teslim olma seçeneklerinden birini dayatıyor.