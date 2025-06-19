Netanyahu'dan tepki çeken sözler: Oğlunun düğünüyle kıyasladı

Netanyahu, hastane ziyareti sonrası basına yaptığı değerlendirmede, İsrail halkının ciddi bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Tüm İsrail halkı bir bedel ödüyor. Bir yıldırımdan geçiyoruz ve bunu şaşırtıcı bir şekilde ele alıyoruz” dedi.

Savaşın yalnızca cephede değil, sivil hayatta da ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Netanyahu, “Kişisel bedeller var. İnsanlar yaralandı, aileler sevdiklerini kaybetti. Her birimizin kişisel bir bedeli var ve bu, ailemden de geçmedi” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, oğlu Avner’in füze tehdidi nedeniyle düğününü ikinci kez iptal ettiğini belirterek, bunun sadece oğlu için değil, nişanlısı açısından da kişisel bir bedel olduğunu dile getirdi. Eşi Sara Netanyahu’ya da değinen İsrail Başbakanı, “Sevgili eşimin bir kahraman olduğunu ve onun da kişisel bir bedel ödediğini söylemeliyim” dedi.