Netflix üyelik ücreti ne kadar? Netflix üyelik paketleri ve fiyatları belli oldu

Netflix aylık ücreti ve yıllık ücret tüketiciler tarafından merak ediliyor. Yıllardır üyelerine çevrimiçi ücretli video akış hizmeti sunan Netflix, Türkiye pazarında güç kaybetmeye başladı. Blu TV'nin ardından pazara giren Amazon Prime ve Disney Plus, tüketiciler için ciddi alternatifler olurken Netflix'in yeni zam kararının üyeleri nasıl bir hamleye yönlendireceği merak ediliyor.

Netflix üyelik paketleri bu yıl üçüncü kez zamlanırken, son zam ile birlikte üyelik ücreti yüzde 42'ye varan oranda arttı. Şirketten yapılan açıklamada, yeni üyeler için yeni ücretlerin geçerli olacağı belirtilirken, mevcut üyeler ise plan değişikliği yapmamaları halinde üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bilgilendirilecek ve bu durumdaki üyelere kademeli geçiş imkanı sağlanacak.

Zam sonrasında Netflix aylık üyelik paketlerinden temel paket 45,99 Türk lirası olurken, standart paket 69,99 Türk lirası, özel paket ise 93,99 Türk lirası oldu.

2022 başında ise abonelik ücretleri temel paket için 26,99 Türk lirası, standart paket için 40,99 Türk lirası, özel paket içinse 54,99 Türk lirası şeklindeydi.

Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?

Kimi Netflix kullanıcıları ise bu zamlar sonrasında "Netflix üyelik iptali nasıl yapılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. Netflix üyeliğini iptal etmek isteyenlerin şu seçenekleri takip etmesi gerekiyor:

Netflix → Profil → Hesap → Üyeliği İptal Et

Netflix üyelik paketleri

Netflix üyelik paketleri üçe ayrılmaktadır. Netflix tarafından tüketicilere sunulan "Temel", "Standart" ve "Özel" paketlerin kapsamı ve ücretleri de değişkenlik göstermektedir.

Temel paket

Netflix temel üyelik paketinde tüketiciler aynı anda sadece bir ekrandan Netflix'i kullanabilirken, içerikleri telefon ve tabletten izleyebiliyor.

Standart Paket

Netflix'in standart üyelik paketinde aynı anda izlenebilinen ekran sayısı ikiye çıkarken, tablet ve telefon sayısı da ikiye çıkıyor. Standart pakette tüketiciler içerikleri HD seçeneğiyle izleyebiliyor.

Özel paket

Özel pakette ise aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı dörde çıkarken, içerik indirebileceğiz tablet ve telefon sayısı da dörde çıkıyor. Kullanıcılar içerikleri dizüstü bilgisayar, telefon veya tabletlerinden ultra HD kalitesinde izleyebiliyor.