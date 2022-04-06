Netflix üyelik ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel Netflix paket fiyatları

Netflix üyelik ücretleri arttı. Dünyanın en popüler dijital platformlarından olan ve Türkiye'de de milyonlarca üyesi bulunan Netflix Netflix üyelik ücretlerine yaptığı zamlarla temel üyelik yüzde 27, standart ve özel üyelik paketleri ise yüzde 42 arttı.

Yapılan zamlar sonrasında temel paket fiyatı 29,99'dan 37,99'a yükseldi. Standart paket fiyatı 40,99'dan 57,99 lira olurken, özel paket ise Netflix üyelik ücretlerine yapılan zam sonrasında 54,99'dan 77,99 liraya yükseldi.

Böylece Netflix üyelik ücretlerinde en ucuz paket 37,99 lira, en yüksek paket ücreti ise 77,99 lira oldu.

Netflix'ten yapılan açıklamada zamlı tarifelerin mevcut üyelere kademeli olarak yansıtılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑posta göndererek bilgilendirme yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.