Netflix'ten Warner Bros. Discovery alımında Paramount'un teklifine ilk yorum

Netflix’in eş CEO’ları Ted Sarandos ile Gregory Peters, Warner Bros. Discovery’nin satın alınmasına yönelik yürüttükleri büyük anlaşmayı “kesin olarak tamamlayacaklarına” dair kararlılıklarını açıkladı.

Paramount’un Warner Bros. Discovery için alternatif teklif sunmasına dair soruyu, bunun “beklenen bir girişim” olduğunu belirterek yanıtladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşmamızı yaptık ve bundan son derece memnunuz. Hissedarlarımız, tüketiciler ve sektör için harika bir adım olduğuna inanıyoruz. Anlaşmayı sonuçlandıracağımızdan son derece eminiz.”

Trump'ın söylemlerine ılımlı yaklaşım

Sarandos ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına değinerek başkanın konuya yaklaşımının “istihdam yaratma” anlayışıyla örtüştüğünü söyledi.

"Biz istihdam yaratıyoruz"

Paramount’un 6 milyar dolarlık sinerji hedefiyle ilgili yorum yapan Sarandos, bu tutarın büyük oranda işten çıkarmalarla elde edilebileceğini ifade ederek kendi tekliflerinin çalışanları koruduğunu vurguladı. “Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz” dedi.

Netflix eş CEO’su Gregory Peters ise anlaşmanın tüketiciyi koruyacağını ve yeniliği teşvik edeceğini belirtti. Peters, "Düzenleyicilerin bu anlaşmayı onaylaması gerektiğine ve onaylayacağına çok eminiz" ifadelerini kullandı.

Trump ne demişti?

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, gelen tekliflerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Netflix'in ve Paramount'un pazardaki yüzdesini görmeleri gerektiğini kaydederek, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum" dedi.