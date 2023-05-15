Nevşehir ve Giresun'da ilk kez kadın milletvekili seçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP'nin Nevşehir'de birinci sıra adayıydı. Kesin olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 20.5'ini alan Kılıç, kentin ilk kadın milletvekili oldu.

Partinin il başkanlığı önünde konuşan Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tarihinde ilk kez kadın milletvekili çıkaran bir diğer kent de Giresun oldu. CHP'den ilk sırada aday gösterilen Elvan Işık Gezmiş, yüzde 20 oy alarak milletvekili seçildi.