Nevşehir'de feci kaza! Turistleri taşıyan otobüsle çarpıştı
Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştıştı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu, kazaya kırmızı ışık ihlalinin yol açtığı iddia edildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi feci bir kazaya sahne oldu. Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan Hasan K idaresindeki otobüs ile Mehmet E.D'nin yönetimindeki otomobil Avanos Kavşağı'nda çarpıştı.
Otomobil içinde sıkışan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ezgi K.(21) ve Hakan Ç. (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.