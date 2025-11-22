Nevşehir'de feci kaza! Turistleri taşıyan otobüsle çarpıştı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi feci bir kazaya sahne oldu. Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan Hasan K idaresindeki otobüs ile Mehmet E.D'nin yönetimindeki otomobil Avanos Kavşağı'nda çarpıştı.

Otomobil içinde sıkışan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ezgi K.(21) ve Hakan Ç. (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve alkollü olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.