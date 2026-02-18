Google Haberler

Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne, baba ve 8 aylık bebekleri yaşamını yitirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
