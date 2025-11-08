Nevşehir'de motosikleti iterek çaldılar
Nevşehir’in Camikebir Mahallesi’nde dört kişi, park halindeki bir motosikleti iterek çaldı. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde çalışan Mehmet B., sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kamera kayıtlarında, dört kişinin gece saatlerinde motosikleti iterek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA