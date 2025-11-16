Nevşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarparak takla attı. 38 ZE 808 plakalı aracın sürücüsü olay yerinde bulunamadı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Caddesi'nden 80. Yıl Bulvarı'na dönüş yapan otomobil, refüje çarpmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak ekipler, aracı kontrol ettiklerinde içinde kimsenin olmadığını belirledi. Çevrede yapılan araştırmada, kazanın ardından bir kişinin koşarak uzaklaştığı yönünde bilgi alındı.

"Şuurumu kaybettim, kaçtım"

Yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir kişi, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım. Kaza yapıca şuurumu kaybettim, kaçtım" diyerek sürücü olduğunu öne sürdü. Ancak vatandaşın bu açıklaması, olay yerindeki polis ekipleri tarafından inandırıcı bulunmadı.

Kaza yapan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri gerçek sürücünün kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.