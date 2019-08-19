ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 6 ölü, 9 yaralı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap