Nevşehir'de turist otobüsü ile iş makinesi çarpıştı! Biri ağır 6 kişi yaralandı

M.G'nin kullandığı, Endonezyalı turistleri taşıyan 41 AGM 651 plakalı otobüs, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınlarında, refüjde çalışma yapan H.K. idaresindeki iş makinesine çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı. H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Refüje giren otobüsü fark eden ve kazayı yara almadan atlatan işçilerden Kenan Erbaşı, gazetecilere, kendilerinin kurtulduğunu ancak kepçe operatörünün ağır yaralandığını belirterek, "Bordür taşı yüklerken otobüs refüje girdi. Otobüsün üzerimize geldiğini görünce can havliyle kaçtık ancak otobüs kepçeye çarptı" dedi.