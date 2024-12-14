Nevşin Mengü'nün Salih Müslim röportajına soruşturma: Önce gözaltı, sonra yurt dışı yasağı

YouTube kanalı bulunan gazeteci Nevşin Mengü, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından terör örgütü PYD Eş Başkanı Salih Müslim'le röportaj yayınlandı. Röportaj, Mengü'nün sosyal medya hesabı X'ten paylaşıldı.

Röportajı kaldırdı

Müslim röportajı daha sonra yayından kaldırıldı. Mengü, X'teki paylaşımında Müslim'in Suriye hakkındaki değerlendirmelerini almak istediğini ifade etti.

"Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım" diyen Mengü, bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdığını, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini kaydetti.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı, Mengü'nün röportajının ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada Müslim'in 'kırmızı bültenle' arandığı belirtilerek röportajın 'terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içerdiği' ifade edildi.

Savcılık şunları kaydetti: "Röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'yurt dışı çıkış yasagi' şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir."