Nevzat Aydın da saldırı yerindeydi
Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerinde olduğunu duyurdu.
ABD'nin Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen 'Route 91 Harvest' müzik festivali sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12'si ağır 70 kişi yaralandı.
Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi.
Aydın'ın Twitter hesabında paylaştığı mesaj şöyle: "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun."