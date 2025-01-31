Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan bu kararın ardından Nevzat Bahtiyar için İstinaf Mahkemesi'ne ağırlaştırılmış müebbet talebiyle başvuru yaptı.

Ne olmuştu?

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Davanın görülmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Narin’in cesedini Eğertutmaz Deresi kenarına bıraktığı öne sürülen Nevzat Bahtiyar ise itirafçı olması gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, savcılık itiraz başvurusunda bulundu.